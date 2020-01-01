Интернет-магазин велосипедов в Москве «ВелоСайт.ру»

Популярность велосипедов в последние годы в Москве и России неизменно растет. Велосипеды пользуются спросом - это уже не только детские и профессиональные, но и фэтбайки, складные и горные модели для тех, кто готов к продвинутому уровню катания. При выборе велосипеда важно исходить из учета своих потребностей и принимать во внимание на технические характеристики.

Так, если будете кататься только в городской черте, не покупайте громоздкие спортивные байки. А, если вы выбираете езду по пересеченной местности, присмотритесь к моделям с хорошей амортизацией и оборудованием.