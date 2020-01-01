Интернет-магазин велосипедов в Москве «ВелоСайт.ру»

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горный велосипед Stinger Zeta Pro 29 2018
Горный велосипед  2018
Stinger Zeta Pro 29
51 280  Руб.
Есть в наличии
горный велосипед Forward Next 27,5 2.0 disc 2019
Горный велосипед  2019
Forward Next 27,5 2.0 disc
31 194  Руб.
Есть в наличии
горный велосипед Format 1214 29 2017
Горный велосипед  2017
Format 1214 29
57 360  Руб.
Есть в наличии
детский велосипед Giant Animator C/B 12 2016
Детский велосипед  2016
Giant Animator C/B 12
8 900  Руб.
Есть в наличии
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Горный велосипед Forward Apache 27.5 1.0 2020
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Горный велосипед Forward Apache 27.5 1.0 2020
Цена  
21 564  Руб.
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Есть в наличии

Есть на складе 
размеры: 15 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов

количество скоростей: 21
диаметр колеса: 27.5 дюйма
вилка: FWD 286, стальная, с алюминиевой короной 80 мм
задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21B
  
Горный велосипед Stels Navigator 620 D V010 2020
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Горный велосипед Stels Navigator 620 D V010 2020
Цена  
25 300  Руб.
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Есть в наличии

Есть на складе 
размеры: 14 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов

количество скоростей: 21
диаметр колеса: 26 дюймов
вилка: ZOOM с ходом 60 мм
задний переключатель: SHIMANO Tourney RD-TY300
SALE 1%
  
Горный велосипед Forward Apache 27.5 2.0 Disc 2020
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Горный велосипед Forward Apache 27.5 2.0 Disc 2020
Цена  22 810
22 554  Руб.
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Есть в наличии

Есть на складе 
размеры: 15 дюймов, 19 дюймов, 21 дюйм

количество скоростей: 21
диаметр колеса: 27.5 дюйма
вилка: FWD 286, стальная, с алюминиевой короной 80 мм
задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300
  
Горный велосипед Forward Apache 27.5 3.0 Disc 2020
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Горный велосипед Forward Apache 27.5 3.0 Disc 2020
Цена  
23 877  Руб.
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Есть в наличии

Есть на складе 
размеры: 15 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюйм

количество скоростей: 21
диаметр колеса: 27.5 дюйма
вилка: FWD 286, стальная, с алюминиевой короной 80 мм
задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300
Отзывы
Электровелосипед 2019
Merida eOne-Twenty 500
5
Велосипед

Для меня этот велосипед - находка! Чёткое переключение передач, плавная работа подвески, прекрасная управляемость - за это стоит заплатить чуть побольше, чем планировал, за то на выходе получаем велосипед, который можно внукам оставлять)

Борис, Москва

Отзывов по модели: 656
  
Горный велосипед Stels Navigator 640 D 26 (V010) 2019
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Горный велосипед Stels Navigator 640 D 26 (V010) 2019
Цена  
25 110  Руб.
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Есть в наличии

Есть на складе 
размеры: 15,5 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов

количество скоростей: 24
диаметр колеса: 26 дюймов
вилка: Амортизационная, ход 80 мм
задний переключатель: Microshift RD-M26
SALE 12%
  
Горный велосипед Forward Sporting 27.5 1.0 2020
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Горный велосипед Forward Sporting 27.5 1.0 2020
Цена  18 030
15 831  Руб.
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Есть в наличии

Есть на складе 
размеры: 15 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов

количество скоростей: 21
диаметр колеса: 27.5 дюйма
вилка: FWD 286, стальная, с алюминиевой короной 80 мм
задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY21B
Совет дня

«Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну.» (Печкин)

BHE-29 / Kite / Road/MTB Helmet
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«ВЕЛОСАЙТ» — Главное место, где покупают и делятся опытом

Выбирайте велосипед по типу

Горные велосипеды
Горные велосипеды
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Женские велосипеды
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Городские велосипеды
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А можно подобрать по параметрам

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диаметр колеса
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Интернет-магазин велосипедов в Москве «ВелоСайт.ру»

Популярность велосипедов в последние годы в Москве и России неизменно растет. Велосипеды пользуются спросом - это уже не только детские и профессиональные, но и фэтбайки, складные и горные модели для тех, кто готов к продвинутому уровню катания. При выборе велосипеда важно исходить из учета своих потребностей и принимать во внимание на технические характеристики.

Так, если будете кататься только в городской черте, не покупайте громоздкие спортивные байки. А, если вы выбираете езду по пересеченной местности, присмотритесь к моделям с хорошей амортизацией и оборудованием. 

Широкий ассортимент

Наш интернет-магазин в Москве всегда имеет в наличии велосипеды мировых производителей:  Merida, StarkStelsTrek и другие. Если вы ещё не определились, где купить велосипед: будь то женские, мужские или детские модели, горные или шоссейные, прогулочные или спортивные, аксессуары или запчасти – зайдите в наш веломагазин Velosite.ru и Вы обязательно найдете то, что ищете. Просто выберите нужный тип, а с остальным поможем мы. Специалисты Велосайта профессионально катаются сами и знают о велосипедах решительно все!

Доступные цены на любой велосипед

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Профессиональные консультации и удобство покупки велосипедов

Нередко покупка велосипеда оказывается задачей более сложной, чем предполагалось, из-за огромного выбора. Горные, городские, складные, женские, подростковые и детские модели представлены в нашем интернет-магазине очень широко. Веломагазины в Москве предлагают богатый ассортимент, но только наши консультанты, опираясь на свой опыт работы с велосипедами и ваши требования, помогут сделать по-настоящему удачную покупку. Доверьтесь нашим специалистам, которые подробно расскажут о понравившейся модели, ее обслуживании, и помогут рассчитать ростовку.

Они также готовы подобрать для вас аксессуары, выполнить их замену и установку. Мы внимательно подойдем к такому важному вопросу, как покупка запасных частей и комплектующих. Мы гарантируем вам безупречный сервис и самые низкие цены. Потому что велосипеды – наше призвание!

Простота доставки

Если вы решили купить велосипед в интернет-магазине, получить свой заказ вы сможете очень просто. Курьерская доставка по Москве осуществляется в течение двух дней после оформления заказа, а если его стоимость превышает 10000 рублей, мы привезем ваш заказ бесплатно.

Мы работаем по всей России. В разделе «Доставка и оплата» вы найдете список городов и условия доставки в регионы РФ. Оплатить покупку можно картой или курьеру (по Москве).

Получение заказов
Москва,
г. Москва ул. Брянская, д. 2
г. Москва ул. Кировоградская, д. 22Г
г. Москва ул. Толбухина, д. 13, корп. 2
г. Москва Свободный пр-т д.33А
г. Москва ул.9-я Парковая вл.61А стр.1 эт.2 пав. 1
все пункты выдачи
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