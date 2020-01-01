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Есть на складе
размеры: 15 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов
Есть на складе
размеры: 14 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов
Есть на складе
размеры: 15 дюймов, 19 дюймов, 21 дюйм
Есть на складе
размеры: 15 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов, 21 дюйм
Для меня этот велосипед - находка! Чёткое переключение передач, плавная работа подвески, прекрасная управляемость - за это стоит заплатить чуть побольше, чем планировал, за то на выходе получаем велосипед, который можно внукам оставлять)
Есть на складе
размеры: 15,5 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов
Есть на складе
размеры: 15 дюймов, 17 дюймов, 19 дюймов
«Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну.» (Печкин)
Выбирайте велосипед по типу
А можно подобрать по параметрам
Интернет-магазин велосипедов в Москве «ВелоСайт.ру»
Популярность велосипедов в последние годы в Москве и России неизменно растет. Велосипеды пользуются спросом - это уже не только детские и профессиональные, но и фэтбайки, складные и горные модели для тех, кто готов к продвинутому уровню катания. При выборе велосипеда важно исходить из учета своих потребностей и принимать во внимание на технические характеристики.
Так, если будете кататься только в городской черте, не покупайте громоздкие спортивные байки. А, если вы выбираете езду по пересеченной местности, присмотритесь к моделям с хорошей амортизацией и оборудованием.
Широкий ассортимент
Наш интернет-магазин в Москве всегда имеет в наличии велосипеды мировых производителей: Merida, Stark, Stels, Trek и другие. Если вы ещё не определились, где купить велосипед: будь то женские, мужские или детские модели, горные или шоссейные, прогулочные или спортивные, аксессуары или запчасти – зайдите в наш веломагазин Velosite.ru и Вы обязательно найдете то, что ищете. Просто выберите нужный тип, а с остальным поможем мы. Специалисты Велосайта профессионально катаются сами и знают о велосипедах решительно все!
Доступные цены на любой велосипед
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Профессиональные консультации и удобство покупки велосипедов
Нередко покупка велосипеда оказывается задачей более сложной, чем предполагалось, из-за огромного выбора. Горные, городские, складные, женские, подростковые и детские модели представлены в нашем интернет-магазине очень широко. Веломагазины в Москве предлагают богатый ассортимент, но только наши консультанты, опираясь на свой опыт работы с велосипедами и ваши требования, помогут сделать по-настоящему удачную покупку. Доверьтесь нашим специалистам, которые подробно расскажут о понравившейся модели, ее обслуживании, и помогут рассчитать ростовку.
Они также готовы подобрать для вас аксессуары, выполнить их замену и установку. Мы внимательно подойдем к такому важному вопросу, как покупка запасных частей и комплектующих. Мы гарантируем вам безупречный сервис и самые низкие цены. Потому что велосипеды – наше призвание!
Простота доставки
Если вы решили купить велосипед в интернет-магазине, получить свой заказ вы сможете очень просто. Курьерская доставка по Москве осуществляется в течение двух дней после оформления заказа, а если его стоимость превышает 10000 рублей, мы привезем ваш заказ бесплатно.
Мы работаем по всей России. В разделе «Доставка и оплата» вы найдете список городов и условия доставки в регионы РФ. Оплатить покупку можно картой или курьеру (по Москве).